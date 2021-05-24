После гибели челябинки, провалившейся в открытый коллектор, Котова поручила провести ревизию всех люков

После того, как жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор и погибла, глава города дала поручение подчиненным провести ревизию всех люков в городе.

Об этом Наталья Котова заявила сегодня, 24 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Напомним, 22 мая, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор, расположенный на территории «Заячьего острова», расположенного в Калининском районе. Прокуратура области начала проверку.

«Прокуратурой области организована проверка по факту гибели женщины в результате падения в открытый коллектор. По результатам проверки буден дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за надлежащее содержание и обслуживание системы водоотведения города»,- сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Добавим, видимо нужно было дождаться трагедии, чтобы чиновники обратили внимание на открытые люки. Это наблюдается повсеместно. Так, у самого входа в горсад имени Пушкина этой весной очень долго никто не делал люк у колодца - крышка всегда была приоткрыта.