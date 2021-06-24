После пожара жители Залесья просят присоединить их к Челябинску

Жители микрорайона Залесье (Кременкульское поселение, Сосновский район, Челябинская область), где 22 июня во время грозы загорелась кровля трехэтажного дома, просят присоединить их и весь поселок Западный к Челябинскому городскому округу.

«Мы все абсолютно брошены, для несчастного Сосновского района гигантская нагрузка, с которой они не справляются и не справятся никогда», - говорится в обращении жителей, размещенном ф группе «Залесье. Челябинск» ВКонтакте.

Жители жалуются, что на сегодня они не получают никакой поддержки от властей района, в состав которого входят территориально.

«Нет никакой помощи, нет электричества на улицах, полная мгла, нет больниц, нет школ, неотложная помощь - насмешка над людьми, полиции нет до нас дела», - говорится в обращении. Валентина Вишкиу добавляет, в случае болезни приходится ехать в Долгодеревенское за 40 километров, но и там они «никому не нужны».

«Тарифы на коммунальные услуги непомерно завышены», - отмечается в обращении. По мнению жителей, все их проблемы можно решить только одним способом – присоединить к Челябинскому городскому округу.

«Очень надеемся, что Вы, уважаемая администрация города Челябинска, примете наконец- то решение, присоединить поселок Западный к городу Челябинску. Только этим можно решить все проблемы в наших микрорайонах», - просят жители в надежде, что будут услышаны хотя бы после такой трагедии.