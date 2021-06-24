24.06.2021
Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД
23.06.2021
НМУ объявлены на территории четырех городов Челябинской области
23.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 24 июня
23.06.2021
Главы муниципальных образований Челябинской области защищаются от ковида
23.06.2021
Школьники бесплатно отдыхают на южноуральском курорте «Солнечная долина»
23.06.2021
"Царский подарок" приготовила к своему 100-летию Челябинская драма
После пожара жители Залесья просят присоединить их к Челябинску
23.06.2021
Жители дома Залесья, загоревшегося во время грозы, получат матпомощь и помощь психологов
23.06.2021
Жители Залесья, где накануне загорелся дом от удара молнии, объявили сбор помощи пострадавшим
22.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
На подступах к Таганаю горит лес
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021