21.09.2023
Пострадали 27 человек, погибли семеро
21.09.2023
Мэрия убедилась лично: перебои в работе автобусов в Чурилово - есть
21.09.2023
ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами
20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
20.09.2023
Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года
Пострадали 27 человек, погибли семеро
20.09.2023
МЧС: Под завалами в Балашихе нет людей, подающих признаки жизни
20.09.2023
Под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребенка
09.06.2023
В Златоусте на заводе произошел взрыв
19.01.2023
СК после взрыва газа в Миассе начал проверку
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023