Пострадали 27 человек, погибли семеро

Завершены поисковые работы и разбор завалов в Балашихе (Московская область), где накануне утром произошел взрыв газа. В результате ЧС пострадали 27 человек, погибли пять жителей и два спасателя.

Напомним, 20 сентября в 8:21 в Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Обрушилось несколько этажей. Всего из дома эвакуировали 170 человек.

Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли (пятеро жителей и два спасателя). Восемь человек были госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались.

«С места ЧС вывезено 226 куб. метров мусора, разобрано 100% завалов», - уточнили в МЧС.

Напомним, после взрыва газа под завалами оказались мама с пятилетней дочкой, они подавали признаки жизни. «Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек, - рассказал глава МЧС России Александр Куренков. - Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьёзным испытаниям».

Во время спасения пострадавших произошло внезапное обрушение нависшей части стеновой панели на уровне шестого этажа. В результате участники работ оказались под завалами. Трагически оборвались жизни спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России Магомеда Нальгиева и 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олега Калмыкова. Трое спасателей с различными травмами госпитализированы.

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