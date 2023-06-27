Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»

Пожар в квартире жилого дома на улице Скульптора Головницкого в Челябинске, произошедший утром 26 июня, вероятнее всего, случился из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, балкон оказался оборудован системой «Теплый пол», работавшей от электросети.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. Открытое горение оперативно ликвидировали огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют всем жителям своевременно проводить ревизию электрооборудования и соблюдать меры безопасности при эксплуатации электроприборов.