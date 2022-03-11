Пожарные Златоуста спасли грибное производство

В Златоусте (Челябинская область) произошло возгорание в помещении по производству грибов. Огнеборцы спасли пищевые деликатесы от гибели.



Прожар произошел сегодня, 11 марта, в пять часов утра в Угольном поселке Златоустовского городского округа. Охранное предприятие вовремя сообщило диспетчеру службы «101» о нештатной ситуации в одном из зданий промзоны.

«Наряд охраны среагировал на сигнализацию, при проверке же объекта обнаружил «непрошеного гостя» - из-под входной двери сочился дым.

На адрес незамедлительно выехали отделения 45-й пожарно-спасательной части. Пламя охватило 30 квадратных метров. В помещении стояли бочки с машинным маслом, поэтому пожарным необходимо было действовать слаженно и быстро - вспыхнувшее масло тушить не только труднее, но и опаснее», - сообщили в первом пожарно-спасательном отряде Златоуста.

Горючее вещество было необходимо предпринимателю для оборудования по выращиванию пищевых грибов. Масляная печь обеспечивала комфортную температуру для деликатесов. По предварительной версии, именно неисправность печи и стала причиной возгорания. Огнеборцам хватило одного куба воды, чтобы потушить пламя и спасти производство от большего ущерба.

Фото: Первый Пожарно-спасательный отряд Златоуста