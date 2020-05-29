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Празднование дня рождения друга для парней из Челябинска может обернуться уголовным сроком

Фото: 
Пресс-служба УМВД России по городу Челябинску
Происшествия
29.05.20 16:00
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинцам, которые отметили день рождения друга за счет магазина, грозит до пяти лет лишения свободы. Молодые парни, когда у них закончилась еда и выпивка, решили продолжить банкет за чужой счет.

В отдел полиции Центрального района Челябинска поступило сообщение от представителя одной из торговых сетей города о краже в магазине, расположенном в жилом доме по улице Петра Сумина, алкоголя и продуктов питания. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

«Полицейскими установлено, что подозреваемые, находясь в съемной квартире дома по улице Петра Сумина, распивали спиртные напитки, празднуя день рождения одного из них. В ночное время, когда у молодых людей закончился алкоголь, они незаконно проникли в помещение магазина, расположенного в соседнем доме, откуда тайно похитили продукты питания и алкоголь. На следующий день злоумышленники вновь аналогичным способом проникли в тот же магазин, откуда также похитили алкогольную продукцию», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Подозреваемые были задержаны в съемной квартире. Ими оказались молодые парни в возрасте 18-ти и 19-ти лет. Съесть и выпить все похищенное они не успели. «Вещдоки» изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парням грозит до пяти лет лишения свободы.

Один из молодых людей водворен в изолятор временного содержания. Им оказался не «виновник» торжества. В отношении остальных подозреваемых решается вопрос об избрании им меры пресечения. Добавим, что ранее все из задержанных были ранее судимы за имущественные преступления.

«В случае совершения каких-либо противоправных действий, с целью своевременного реагирования и организации работы полицейских по задержанию преступников и раскрытию преступлений по «горячим следам», необходимо сразу обращаться в полицию», - сообщил начальник отдела полиции «Центральный» управления МВД России по городу Челябинску Марат Минзагиров.

Челябинцы круглосуточно могут обращаться в полицию по телефону службы «02», а также непосредственно в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску по телефонам: (351) 266-14-14, 265-02-00 или дежурные части районных отделов полиции.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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