Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета

Индивидуальный предприниматель из Агаповского района (Челябинская область) подозревается в незаконном получении субсидии из регионального бюджета в размере 800 тысяч рублей.

Факт применения мошеннических схем выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что мужчина, являясь руководителем фермерского предприятия, предоставил в министерство сельского хозяйства региона недостоверные сведения о закупке несколько десятков коров.

На основании подложных документов житель Агаповского района незаконно оформил субсидию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД ГУ МВД России по Челябинской области.

На основании собранных оперативниками материалов следствием отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое может грозить предпринимателю, – лишение свободы на срок до шести лет.