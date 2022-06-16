Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла иск

Верховный суд Российской федерации отказал в удовлетворении иска председателя Центрального суда Челябинска об оспаривании решения ВККС об отказе в рекомендации на вышестоящую должность.

Об этом говорится в картотеке Верховного суда РФ.

«В удовлетворении иска об оспаривании решения ВККС РФ об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи отказано», - сказано в сообщении.

Председатель Центрального суда Челябинска хотела перебраться в Седьмой кассационный суд

Напомним, председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева хотела занять место в Седьмом кассационном суде, но проиграла место Галине Фроловой из Златоуста (Челябинская область). ВККС отказала ей в рекомендациях.

Напомним, имя председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой уже не раз появлялось в СМИ. В конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой. квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила председателя суда в отставку. Затем высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации отменила это решение.