Причиной отмены рейсов из аэропорта Челябинска стало повреждение кабеля

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сбоем в работе светосигнального оборудования в аэропорту Баландино (Челябинск), произошедшем 28 августа. Из-за потухших огней взлетно-посадочной полосы приостановлено отправление четырех рейсов, один борт направлен на запасной аэродром в Екатеринбург. Более 400 пассажиров не смогли в установленное время прибыть в пункты назначения.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, предварительной причиной произошедшего стало повреждение основного силового кабеля при проведении реконструкции аэропортового комплекса.

Прокуратура еще даст оценку соблюдения аэропортом и подрядной организацией требований законодательства о транспортной безопасности и безопасности полетов, а также причинам и условиям, повлекшим нарушение бесперебойной работы воздушной гавани.