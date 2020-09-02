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Причиной отмены рейсов из аэропорта Челябинска стало повреждение кабеля

Происшествия
Сегодня, 10:45
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Уральская транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сбоем в работе светосигнального оборудования в аэропорту Баландино (Челябинск), произошедшем 28 августа. Из-за потухших огней взлетно-посадочной полосы приостановлено отправление четырех рейсов, один борт направлен на запасной аэродром в Екатеринбург. Более 400 пассажиров не смогли в установленное время прибыть в пункты назначения.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, предварительной причиной произошедшего стало повреждение основного силового кабеля при проведении реконструкции аэропортового комплекса.

Прокуратура еще даст оценку соблюдения аэропортом и подрядной организацией требований законодательства о транспортной безопасности и безопасности полетов, а также причинам и условиям, повлекшим нарушение бесперебойной работы воздушной гавани.

 

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