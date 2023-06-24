Прокуратура Копейска проверяет информацию о падении школьника со второго этажа заброшенного здания

Прокуратура Копейска (Челябинская область) организовала проверку по сообщению в СМИ о пострадавшем в заброшенном здании десятилетнем школьнике, провалившемся со второго этажа переселенного барака на первый и сломавшем кисть и плечо.

Надзорное ведомство даст оценку действиям органов местного самоуправления по ограничению доступа посторонних лиц в аварийное здание.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили сегодня, 24 июня, в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Как сообщалось в СМИ, травмы ребенок получил накануне, 23 июня.