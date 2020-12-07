Прокуратура Магнитогорска организовала проверку в отношении женщины, чуть не убившей дочь

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В Магнитогорске (Челябинская область) задержана жительница Башкортостана, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросила свою семимесячную в косяк дверного проема. Причиной агрессии стал плач малышки.

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении жительницы республики Башкортостан, которая приехала в гости к своей сестре. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она бросила семимесячную плачущую дочь в косяк дверного проема. Как сообщили в СКР по региону, девочка получила тяжелую травму головы и была госпитализирована. Мать заключили под стражу.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, у женщины есть еще дочка. Ей чуть более двух лет. Ранее обвиняемая привлекалась к административной ответственности за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних, полноте проведенной работы с семьей.