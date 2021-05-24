Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов

Прокуратурой Челябинской области организована проверка органов системы профилактики, органов опеки в связи со смертью малолетнего ребенка.

Установлено, что 23 мая в квартире одного из домов микрорайона «Вишневая горка» поселка «Западный» Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Проверка показала, что семья неблагополучная, мать ребенка стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей.