24.05.2021
День дарения пополнил фонды Исторического музея
24.05.2021
Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
24.05.2021
Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
24.05.2021
Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
24.05.2021
В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов
24.05.2021
Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021