27.07.2022
Миассец осужден за проведение опасных водных экскурсий по Тургояку
27.07.2022
Южноуральские полицейские принудительно выдворяют нелегалов
27.07.2022
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность организатора экстремисткой организации, запрещенной в России
26.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 июля
26.07.2022
Челябинская область поддержит акцию памяти о погибших детях Донбасса «Мы хотели жить!»
26.07.2022
Работа с маркетплейсами - челябинских предпринимателей научили лайфхакам
Прокуратура не позволила, чтобы экс-министру Бехтереву смягчили наказание
13.07.2018
Экс-министру в Челябинской области ужесточили наказание, заменив условный срок реальным
28.03.2018
Экс-министр соцотношений Челябинской области отделался условным сроком, хотя гособвинитель просил для него 10 лет колонии
28.03.2016
Уголовное дело в отношении экс-министра соцотношений Челябинской области направлено в суд
10.03.2016
Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении экс-министра соцотношений Челябинской области
Временные трудности могут возникнуть при пересечении границы в пункте пропуска Бугристое
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022