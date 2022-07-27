Прокуратура не позволила, чтобы экс-министру Бехтереву смягчили наказание

Прокуратура Челябинска обжаловала судебное решение о замене наказания на более мягкое бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву, осужденному за получение взятки и растрату.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Бехтерев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Речь идет о хищении в 2013-2014 годы бюджетных денежных средств в сумме около 30 миллионов рублей путем растраты и получении взятки в размере трех с половиной миллионов рублей. Экс-министр приговорен к семи годам колонии строго режима и штрафу в размере десяти миллионов рублей.

В суд июле этого года обратился адвокат Бехтерева. Решением Металлургического районного суда Челябинска от 19 июля 2022 года было удовлетворено ходатайство адвоката осужденного бывшего министра социальных отношений региона Бехтерева о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ.

Неотбытый срок лишения свободы на момент рассмотрения ходатайства в суде составил два года пять месяцев и 21 день.

«Не согласившись с решением суда, Челябинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла апелляционное представление, указав, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось не стабильным, было допущено злостное нарушение установленного порядка содержания», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Кроме того, осужденный Бехтерев не принял достаточных мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также уплате штрафа. На момент рассмотрения ходатайства было возмещено всего 405 тысяч рублей.

По мнению прокурора, изложенные обстоятельства не позволяли сделать объективный вывод о его исправлении и в совокупности с данными о личности осужденного не создали предусмотренные законом основания для замены наказания.

Напомним, по данному уголовному делу проходила и предпринимательница Ирина Кем. Она была признана виновной в пособничестве в растрате. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно (с испытательным сроком пять лет) и штрафом 800 тысяч рублей.