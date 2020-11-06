Прокуратура обязала Наталью Котову принять меры к устранению недостатков дорожного ремонта

Прокуратура Челябинска потребовала от главы города Натальи Котовой принять меры к надлежащему исполнению контракта по ремонту дорог.

Нарушения были выявлены надзорным ведомством в ходе проверки сообщений о ненадлежащей установке плитки для слепых на перекрестках южноуральской столицы.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, работы по устройству покрытий из тротуарной плитки на улице Молодогвардейцев были выполнены подрядчиком с нарушением требований ГОСТа. В частности, отсутствует занижение бортового камня относительно проезжей части.

Установлено, что муниципальный контракт на ремонт участка дороги по Молодогвардейцев был заключен комитетом дорожного хозяйства Челябинска с ООО «Дорстройтех-лизинг». Ремонтные работы, включавшие укладку тротуарной плитки и замену бордюров, проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контроль за объемом и сроками выполненных работ КДХ не осуществлял, приемку и оплату работ не произвел. Претензионная работа заказчиком также не ведется.

По выявленным нарушениям закона прокуратура внесла главе города представление. Фактическое устранение нарушений поставлено на контроль.