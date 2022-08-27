Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор троицкого суда убийце ребенка

Прокуратура не позволила убийце ребенка из Троицка (Челябинская область) отделаться малым сроком.

Городской суд по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Угроза убийством» приговорил его к мизерному сроку – полутора годам исправительной колонии общего режима. Надзорное ведомство обжаловало приговор и требует приговорить виновного к 12 годам лишения свободы.

«По версии следствия, мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности избил ее, после чего, замахиваясь ножом, высказал угрозы убийством и нанес удар ножом в ее сторону, попав в ногу малолетней дочери 2020 года рождения, которая в этот момент находилась на руках потерпевшей. Противоправные действия осужденного были пресечены находящейся в квартире подругой потерпевшей, которая не дала продолжить мужчине наносить дальнейшие удары и выхватила нож», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Мужчина причинил ребенку резаную рану подколенной области с рассечением артерии, что привело к обильной кровопотере и дальнейшей смерти девочки в медицинском учреждении.

Государственный обвинитель не согласился с вынесенным приговором суда, поскольку он является незаконным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, а также несправедливостью приговора.

Прокурор внес в Челябинский областной суд апелляционное представление, в котором поставил вопрос об отмене приговора, вынесении нового обвинительного приговора, которым признать мужчину виновным в соответствии с предъявленным следствием обвинением и по совокупности преступлений назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.