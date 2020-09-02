В Челябинской области прокуратура отстояла законность приговора педофилу из Еманжелинска, жертвами которого стали четверо несовершеннолетних, включая двух его маленьких сыновей.

Заявив, что его оговорили, 48-летний мужчина пытался оспорить решение Еманжелинского городского суда, которым он был осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Судом установлено, что осужденный в период 2009-2010 годов неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего сына. Кроме того, он осужден за неоднократные развратные действия в отношении второго малолетнего сына и двоих несовершеннолетних в марте и сентябре 2010 года, а также в мае 2015 года», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

В ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения осужденный вину не признал, ссылаясь на оговор потерпевших. В апелляционных жалобах просил приговор отменить и его оправдать.

С учетом позиции государственного обвинителя апелляционная инстанция Челябинского областного приговор в части квалификации и наказания оставила без изменения.