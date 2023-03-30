30.03.2023
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца
30.03.2023
Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей
30.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)
30.03.2023
Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы
30.03.2023
Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной
30.03.2023
Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца
23.03.2023
В Симе молодой водитель насмерть сбил пешехода
17.03.2023
На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
10.03.2023
Житель Троицкого района насмерть разбился на встречной полосе
05.03.2023
В Красноармейском районе произошло ДТП с погибшим и двумя пострадавшими
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023