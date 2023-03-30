Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца

Прокуратура Челябинска взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП: около пяти часов вечера 29 марта водитель автопоезда сбил шедшего по дороге мужчину, который скончался в машине скорой.

Жуткая авария произошла около дома №12 по проспекту Ленина в Челябинске. Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, водитель автопоезда в составе грузового седельного тягача «Мерседес» с прицепом остановился на пешеходном переходе ввиду затора, после чего возобновил движение и наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автопоезда.

По данному факту отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по городу Челябинску в отношении 55-летнего жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ.