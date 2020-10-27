Прокурор требует для Тефтелева шесть с половиной лет лишения свободы

В Центральном районном суде Челябинска сегодня, 27-го октября, государственный обвинитель выступил в судебных прениях по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки в сумме 2,5 миллиона рублей.

Свое решение суд огласит завтра, 28-го октября.

Представитель прокуратуры настаивает на том, что Тефтелева нужно посадить на шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также назначить ему штраф в размере 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок десять лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прения сторон продолжаются.

Напомним, Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.