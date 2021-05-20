20.05.2021
ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
20.05.2021
В Челябинске и Магнитогорске продолжают работу «мамы» для подростков
20.05.2021
Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
20.05.2021
Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области
20.05.2021
В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
20.05.2021
В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион
Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021