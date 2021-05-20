Пропавшую в Башкортостане девочку ищут в Челябинской области

В республике Башкортостан третьи сутки ведут поиски 15-летней Олеси Сафоновой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что девочка может находится в Челябинской области.

Олеся Сафонова из села Месягутово Дуванского района республики Башкортостан пропала 18 мая.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые.

Одежда: светло-желтая ветровка, черные брюки, темные кроссовки.

Волонтеры распространили ориентировки как в группах «Вконтакте» республики Башкортостан, так и в группах Челябинской области.

«Может находиться в нашем регионе!», - написали в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области.

Волонтеры просят всех, кто знает о местонахождении ребенка, сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.