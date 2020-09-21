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Пьяный челябинец устроил гонки по садовому товариществу

Происшествия
Сегодня, 12:33
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске задержан пьяный водитель, устроивший гонки по садовому товариществу. Когда мужчину стали задерживать, к нему на помощь приехала целая делегация защитников на двух автомобилях.

Сигнал «Тревога» из СНТ поступил в ЧОП «Витязь». Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования вычислили местонахождение нетрезвого гонщика.

«Выйдя из машины, мужчина еле держался на ногах, но при этом сумел проявить агрессию, ведь, по его мнению, он никому не мешал и уж тем более ничего не нарушил. Спустя несколько минут к месту задержания подъехала целая делегация защитников на двух автомобилях», - сообщили в пресс-службе «Витязя».

Чтобы пресечь восстание защитников нетрезвой езды, потребовалось усиление еще одним экипажем группы быстрого реагирования.

Закончилась история тем, что автомобиль пьяного гонщика эвакуировали на штрафстоянку, а самого водителя и всю его группу поддержки передали сотрудникам ГИБДД.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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