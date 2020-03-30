Пьяный житель Каслей распотрошил собутыльника бытовыми ножницами

В Каслинском районе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении 60-летнего местного жителя, который сначала нанес телесные повреждения своему собутыльнику печной крышкой и слесарным молотком, а затем распотрошил его бытовыми ножницами.

Приговором Каслинского городского суда Челябинской области 60-летний житель Каслинского района, ранее судимый за особо тяжкое преступление против личности, признан виновным в совершении убийства.

В ходе судебного заседания установлено, что 11 июля 2019 года подсудимый, находясь в частном доме у потерпевшего, распивал с последним спиртные напитки. Между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, в результате которого подсудимый вооружился печной металлической крышкой и слесарным молотком и ,используя их попеременно в качестве оружия, нанес не менее 16 ударов потерпевшему в область головы. Об этом сообщили в Каслинской городской прокуратуре.

После этого подсудимый "добил" собутыльника металлическими бытовыми ножницами. В общей сложности мужчина получил почти 30 ударов по грудной клетке, голове, рукам и ногам. В результате нанесения данных телесных повреждений он скончался на месте.

Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы на срок десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.