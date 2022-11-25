Пьяный житель Сатки украл ящик с пожертвованиями

Полицейскими Саткинского района (Челябинская область) по горячим следам раскрыта кража ящика для пожертвований.

В полицию Саткинского района обратился представитель одного из магазинов, расположенных по улице Пролетарская и сообщил о краже ящика для пожертвований. Коробка, находившаяся в помещении магазина, принадлежала благотворительному фонду.

«Как стало понятно после просмотра записи камеры видеонаблюдения, местный житель в состоянии алкогольного опьянения посетил магазин для совершения покупки, сорвал ящик и покинул магазин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен, а затем задержан местный житель», - рассказали в региональном полицейском главке.

Четыре тысячи рублей изъяты и будут возвращены. Возбуждено уголовное дело.