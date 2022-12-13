Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе

По заявлению одного из предпринимателей, работающих в Увельском районе (Челябинская область), полицейские расследовали исчезновение десяти мешков комбикорма.

В итоге преступление, совершенное под покровом ночи, стало достоянием общественности. Оказалось, что комбикорм вывезли с фермы работавшие здесь операторы, ранее не судимые. Вывезли и продали, поделив деньги, как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Челябинской области. В настоящее время ущерб потерпевшей стороне возмещен, но уголовное дело и осадок остались.