Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке грабежа в отношении прихожанки храма храма святителя Василия Великого, расположенного по проспекту Победы города Челябинска. Женщина оказала сопротивление.

Бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – храма святителя Василия Великого.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась женщина. Она рассказала, что сотрудники подразделения были вызваны охраной по ее просьбе, уточнив, что на подходе к храму на нее напал мужчина, который пытался снять с неё серьги. У грабителя не получилось довести задуманное до конца, но он сорвал головной убор с потерпевшей и убежал», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы принялись отрабатывать близлежащую территорию. Схожий по приметам мужчина был замечен у одного из домов, расположенного по улице Марченко.

Было принято решение установить личность гражданина. При проверке по базам данных выяснилось, что им является ранее дважды судимый 43-летний челябинец. Информация в отношении него подтвердилась. Потерпевшая опознала в нем нападавшего.

На место вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых, полицейские произвели личный досмотр задержанного и обнаружили под футболкой похищенный головной убор.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам отдела полиции «Тракторозаводский» для дальнейшего разбирательства.