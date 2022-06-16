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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.06.2022

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16.06.2022

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16.06.2022 16:17

Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в попытке грабежа в отношении прихожанки храма храма святителя Василия Великого, расположенного по проспекту Победы города Челябинска. Женщина оказала сопротивление.

Бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – храма святителя Василия Великого.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась женщина. Она рассказала, что сотрудники подразделения были вызваны охраной по ее просьбе, уточнив, что на подходе к храму на нее напал мужчина, который пытался снять с неё серьги. У грабителя не получилось довести задуманное до конца, но он сорвал головной убор с потерпевшей и убежал», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы принялись отрабатывать близлежащую территорию. Схожий по приметам мужчина был замечен у одного из домов, расположенного по улице Марченко.

Было принято решение установить личность гражданина. При проверке по базам данных выяснилось, что им является ранее дважды судимый 43-летний челябинец. Информация в отношении него подтвердилась. Потерпевшая опознала в нем нападавшего.

На место вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых, полицейские произвели личный досмотр задержанного и обнаружили под футболкой похищенный головной убор.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам отдела полиции «Тракторозаводский» для дальнейшего разбирательства.

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14.06.2022 16:53

В квартиру, из которой женщина выбросила своих детей, выезжали пожарные

14.06.2022 16:46

Озёрский «Золотой петушок» выиграл грант «Российского фонда культуры»

14.06.2022 16:46

Челябинцы отпразднуют Сабантуй в парке Гагарина

14.06.2022 16:31

Челябинская область впервые увидит «Аркаимское солнцестояние»