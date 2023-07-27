Россельхознадзор предостерегает: ТКО не место на сельскохозяйственном участке

В Красноармейском районе (Челябинская область) собственник нарушил правила пользования землями сельскохозяйственного назначения, устроив свалку. Управление Россельхознадзора пытается пресечь нарушения земельного законодательства.

В июле 2023 года в рамках федерального государственного земельного контроля Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения в Красноармейском райне, примерно 7 км от поселка Луговой.

Специалистами управления зафиксирована несанкционированная свалка отходов производства и потребления: твердые коммунальные отходы, мусор от сноса и разборки зданий, отходы грунта при проведении земляных работ, одежда, бутылки, продукты питания, присутствует запах гнили.

Остальная часть земельного участка заросла древесно-кустарниковой, сорной растительностью - пырей ползучий, мятлик луговой, осока, сухой травостой, вьюнок, березы высотой до 12 м, глубина дерна более 15 см.

Было установлено, что участок не используется для ведения сельскохозяйственного производства и не обрабатывается доступными агротехническими способами, противопожарная минерализованная полоса отсутствует. Мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения на земельном участке не проводятся, признаков сенокошения нет.

Выявленные факты указывают на признаки нарушения собственником (а им является физическое лицо) обязательных требований земельного законодательства РФ.

Управление объявило собственнику земельного участка предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

Согласно земельному законодательству собственник захламленного земельного участка несет ответственность за размещение свалки на своих землях. В связи с этим управление направило информацию в Прокуратуру Челябинской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Управление Россельхознадзора напоминает, что в соответствии со ст. 42 Земельного Кодекса РФ, собственники земельных участков и иные пользователи, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, а также не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.