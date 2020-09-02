С начала сезона охоты на птицу в Челябинской области уже выявлено 40 нарушений

За два дня с момента открытия охоты на птиц в Челябинской области выявлено 40 случаев нарушений закона, изъято две единицы незаконного охотничьего оружия.

Сезон охоты на массовые виды птиц в Челябинской области открылся 28 августа. Представители министерства экологии региона совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии вышли в профилактические рейды для предотвращения нарушений правил охоты.

«Сейчас в связи с открытием охотничьего сезона многие граждане отправились поохотиться на пернатую дичь. Мы призываем охотников строго соблюдать правила охоты, а также призываем не стрелять в птиц, которые не являются охотничьими ресурсами, не могут быть использованы для приготовления пищи. Нельзя бездумно относиться к природе, к братьям нашим меньшим и стрелять в птиц ради забавы. За данные нарушения предусмотрено административное или уголовное наказание. И министерство экологии будет неукоснительно применять к нарушителям самые строгие меры реагирования в соответствии с законодательством», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Всего за первое полугодие 2020 года специалистами отдела федерального государственного надзора проведено 1887 рейдовых мероприятий в охотничьих угодьях. Выявлено 221 нарушение в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе 174 административных правонарушения и 47 нарушений, имеющих признаки уголовных преступлений. Возбуждено 172 административных дела по фактам административных правонарушений, вынесено 151 постановление по делам об административных правонарушениях, при этом привлечено к ответственности 146 человек.

В правоохранительные органы переданы материалы по 45 случаям, имеющим признаки уголовных преступлений. 10 уголовных дел рассмотрены судебными инстанциями.