Санаторий «Увильды» охватил огонь

Сегодня, 18 декабря, в здании, расположенном на территории санатория «Увильды», вспыхнул пожар. Люди смогли эвакуироваться самостоятельно пострадавших нет.

В половине десятого утра от диспетчера пожарной службы поступило сообщение о возгорании в здании на территории санатория «Увильды».

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в подвальном помещении. Погибших и травмированных нет. В здании находилось 2 человека, эвакуировались самостоятельно», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Через час открытое горение было ликвидировано. С пожаром боролись 56 человек, было привлечено 16 единиц техники.