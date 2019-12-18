Санаторий «Увильды» охватил огонь
Происшествия
Сегодня, 14:46

Сегодня, 18 декабря, в здании, расположенном на территории санатория «Увильды», вспыхнул пожар. Люди смогли эвакуироваться самостоятельно пострадавших нет.

В половине десятого утра от диспетчера пожарной службы поступило сообщение о возгорании в здании на территории санатория «Увильды».

 

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в подвальном помещении. Погибших и травмированных нет. В здании находилось 2 человека, эвакуировались самостоятельно», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Через час открытое горение было ликвидировано. С пожаром боролись 56 человек, было привлечено 16 единиц техники.

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Теги
ГУ МЧС по Челябинской области
Пожары
Увильды
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