Саткинским полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя

В Саткинском районе (Челябинская область) инспекторы ГИБДД применили табельное оружие для задержания правонарушителя. По данному факту назначена служебная проверка. В отношении водителя составлено шесть административных протоколов.

Инцидент произошел на автодороге Бирск – Тастуба – Сатка. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 проигнорировал законные требования инспекторов ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. Госавтоинспекторами было принято решение о преследовании машины с использованием звуковых и световых спецсигналов. При помощи громкоговорящего устройства полицейские неоднократно призывали водителя ВАЗ остановиться.

«Однако нарушитель продолжал игнорировать обращения, выезжал на полосу встречного движения, создавая угрозу жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. Для остановки транспортного средства, водитель которого пытался скрыться, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспекторы применили табельное оружие. В результате принятых мер автомобиль был остановлен, а водитель задержан», - сообщили в региональном полицейском главке.

Оказалось, что 22-летний водитель ВАЗа не имел прав на управление транспортным средством. Кроме того, в ходе разбирательства были выявлены и другие нарушения законодательства. Так, автомобиль оказался незарегистрированным в установленном порядке и имел неисправности, при которых его эксплуатация была запрещена.

По выявленным фактам правонарушений инспекторами ГИБДД составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По обстоятельствам применения табельного оружия назначена служебная проверка. Предварительно действия сотрудников полиции признаны законными.