Сделка по продаже земель на озере Увильды признана недействительной
Прокурор в Арбитражном суде добился признания недействительным договора купли-продажи земельного участка на озере Увильды. Он был продан администрацией Карабаша бизнесмену по льготной цене – 200 тысяч рублей.
Прокуратура установила, что администрация Карабаша и коммерческая организация заключили купли-продажи земельного участка площадью более 20 тысяч квадратных метров на территории турбазы в поселке «Красный камень», расположенной на озере Увильды, по льготной цене в 200 тысяч рублей. Земельный участок отнесен к категории земель особо охраняемых природных территорий.
«Стоимость земельного участка была определена на основании постановления правительства Челябинской области, устанавливающего порядок определения цены при продаже земельных участков собственникам расположенных на них зданий и сооружений. Основанием для применения такого подхода явилось наличие на земельном участке объектов незавершенного строительства – нулевого цикла спального корпуса и дороги», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Затем земельный участок был вперепродан другому юридическому лицу по цене, многократно превышающую первоначально оплаченную, а впоследствии разделен на 11 самостоятельных земельных участков, предлагаемых в настоящее время под индивидуальное жилищное строительство.
Однако прокурорской проверкой установлено, что фактически объекты недвижимости на земельном участке отсутствовали и он не мог быть предоставлен хозяйствующему субъекту в собственность в льготном порядке. Арбитражный суд Челябинской области с доводами прокурора согласился и сделку по продаже земельного участка признал недействительной.
В доход бюджета Карабаша взыскано почти три миллиона рублей. Такая сумма определена судом на основании заключения проведенных по делу судебных экспертиз.
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