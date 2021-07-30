Семьи школьниц из Сатки, пожаривших сосиски на Вечном огне, заплатили штрафы

Родителей трех школьниц из Сатки (Челябинская область), которые пожарили сосиски на Вечном огне, оскорбив память павших защитников Отечества, оштрафовали.

Взрослые, чьи дети осквернили памятник в сквере Славы, привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родительских обязанностей», максимальный штраф по которой составляет всего 500 рублей.

Самих несовершеннолетних поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Напомним, три школьницы в Сатке устроили на Вечном огне барбекю. Прохожие делали им замечания, на что в ответ получали отборный мат.