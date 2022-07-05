Сговор на аукционе: участнику на поставку эндопротезов придется заплатить штраф

За нарушение требований антимонопольного законодательства ООО «Ильком» должно заплатить штраф 370 тысяч рублей в федеральный бюджет. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

В апреле 2021 года Челябинское УФАС России установило, что ООО «Ильком» заключило с другим хозяйствующим субъектом антиконкурентное соглашение при участии в аукционе на поставку эндопротезов тазобедренного сустава для медицинского учреждения Челябинска. Два участника картеля реализовали модель поведения «единственный поставщик» при участии в аукционе в 2019 году, заранее определив победителя торгов. Результатом антиконкурентной стратегии стало устранение с аукциона добросовестного участника и заключение контракта по почти максимальной цене – 3,2 млн рублей. Антимонопольная служба признала в действиях хозяйствующих субъектов нарушение Федерального закона «О защите конкуренции».