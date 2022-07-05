05.07.2022
Челябинская область и Турция договорились обменяться бизнес-миссиями
05.07.2022
Сговор на аукционе: участнику на поставку эндопротезов придется заплатить штраф
05.07.2022
Жителя Южноуральска будут судить за двойное убийство, совершенное в присутствии трехлетнего ребенка
05.07.2022
В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка
05.07.2022
Международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» пройдет в Сатке
05.07.2022
Мэрия Челябинска не смогла запретить бизнесмену строить здание на улице Петра Сумина
Сговор на аукционе: участнику на поставку эндопротезов придется заплатить штраф
02.06.2022
В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы
30.04.2022
Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?
14.04.2022
Челябинские антимонопольщики запустили круглосуточный чат по росту цен
06.04.2022
Крупномасштабный рейд по ценам в Миассе
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022