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Школьница из Златоуста обвинила учителей в причинении ей травмы головы

Родители ученицы школы №5 Златоуста (Челябинская область) обратились в общественную организацию «Гражданский патруль» с жалобой на руководство школы, двух учителей и соцработника.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, знакомый с ситуацией, в школе между двумя девочками произошел словесный конфликт - они попросту обзывали друг друга. Поссорившихся учениц 2005-го года рождения вызвали с родителями на «ковер» к директору. Кроме руководителя образовательного учреждения там находились социальный педагог и два учителя. По словам девочки, в какой-то момент беседа пошла не в том русле, и один из учителей кинул в голову девочки сотовый телефон.

«Девочке нанесли лёгкий вред здоровью. С ее слов, потом у нее забрали телефон. Школьница очень сильно плакала и хотела уйти, но ей не отдавали сотовый. Хочется отметить, что данные учителя сказали родителям, что они ничего не докажут, а также, со слов законного представителя, предупредили уборщицу: "Вы ничего не видели и не слышали "», - рассказали в «Гражданском патруле».

Согласно документам, предоставленным родителями, у девочки действительно ушиб мягких тканей головы. Она написала заявление в правоохранительные органы.

«Данное заявление в отделе полиции зарегистрировано. По данному факту участковым проводится проверка», - сообщила специалист по взаимодействию со СМИ ОМВД по Златоустовскому городскому округу Ольга Аристова.

«Мы тоже начали проверку, устанавливаем все обстоятельства, был ли такой факт. Ни одну из сторон покрывать не будем. Подключилось и управление образования. До окончания проверки ни они, не представители школы комментировать ситуацию не будут», - сообщил советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

Добавим, что «Гражданский патруль» в настоящее время также инициирует проверку и готовит обращение в соответствующие инстанции.