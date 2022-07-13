Ситуацией с избиением девочки в «Уральских зорях» занялись правоохранительные органы

Ситуацией с избиением-девочки подростка в лагере «Уральские зори» на озере Банное (Магнитогорск, Челябинская область) занялись правоохранительные органы.

Отметим, сверстницы напали на жертву в первый заезд – таскали за волосы и пинали. Как пишет подписчица паблика «Черное/Белое Магнитогорск» в ВКонтакте вечером 12-го июля, инцидент произошел в шестом отряде. Видео было опубликовано, по словам автора поста, в чатах и группах, где отдыхавшие в «Уральских зорях» дети переписываются между собой и после окончания смены, затем оно попало Интернет.

В ответ на появившееся в паблике «Черное&Белое. Магнитогорск» видео администрация детского лагеря «Уральские зори» сообщила, что личности участников конфликта установлены, с воспитателя и вожатых взяты объяснительные, материалы переданы в правоохранительные органы. ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» проведена следующая работа:

«Проводится работа с родителями детей, участников конфликта. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание», - заявили в администрации «Уральских зорей».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области также прокомментировали ситуацию.

«Сотрудниками полиции изучено видео, размещенное в социальных сетях. Совместно с руководителями оздоровительного образовательного комплекса участники произошедшего установлены. Полицейские выяснили, что событие произошло в июне 2022 года, в конце первого заезда отдыхающих. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят необходимую профилактическую работу с подростками и их родителями», - сообщили в региональном полицейском главке.

Агентство «Урал-пресс-информ» не будет публиковать видео из этических соображений. Его очень тяжело смотреть. Можно сказать одно: дети, которые толпой бьют девочку, в том числе головой о дужку кровати, пинают ее, таскают за волосы, гнусно при этом ухмыляясь и говоря непотребные вещи, по-настоящему омерзительны. Это не дети, а звери со стадным инстинктом (хотя среди животных садистов нет). Ужасно, что мальчики, которые там были, не то что не заступились за девочку, а, напротив, вторили скандалисткам, матерились – вместе с представительницами прекрасной половины человечества. Глумливая компания на видео, упивающаяся происходящим, просто отвратительна. Родителям должно быть стыдно за таких детей (хотя, скорее всего, мамы и папы даже не подозревают, какими жестокими могут быть их драгоценные чада). И что из них вырастет – неизвестно. Что бы ни сделала девочка, на которую напала толпа сверстников, желавшая ее проучить, - такое поведение недопустимо.

К слову, пост о случившемся вызвал бурю эмоций у взрослых подписчиков паблика. Люди в шоке от того, что происходит подчас за закрытыми дверями детских лагерей.