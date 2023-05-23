СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти местного жителя, который утонул после прыжка с моста.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», на реке Курасан утонул молодой парень.

Группа местных жителей отдыхала у реки, скрашивая выходные привычным для местной молодежи способом - прыжками в речку с десятиметровой высоты железобетонного моста. Ныряли до тех пор, пока один из них после прыжка не пропал под водой.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.