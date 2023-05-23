23.05.2023
«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку
23.05.2023
Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ
23.05.2023
В Челябинске будут судить менеджера гостиничного комплекса «Березка»
23.05.2023
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
23.05.2023
Консультация юриста: отпуск для педагога
23.05.2023
Юные спецназовцы отряда «Беркут» получили черные береты
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
17.05.2023
Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
30.04.2023
По факту гибели рабочего в Челябинске возбуждено уголовное дело
28.04.2023
В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023