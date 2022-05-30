СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 15-летнего подростка в техническом водоеме в Магнитогорске.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в минувшую пятницу на техническом водоеме в районе ТЭЦ во время купания один из компании купающихся подростков заметил как на воде из виду пропал их товарищ. Дети дозвонились до взрослых и по телефону рассказали о происшествии.



Спасатели нашли тело погибшего на глубине трех метров в 30 метрах от берега.



«У большинства школьников начались летние каникулы и дети длительное время остаются без внимания взрослых. Вместо малоэффективных запретов и карательных методов постарайтесь уделить 10 минут своего времени, чтобы объяснить важность правил безопасного поведения на воде.

Расскажите, что запрещающие баннеры не прихоть взрослых, а места, реально представляющие опасность», - сообщает поисков-спасательная служба региона.



Повторите вместе с детьми, что для безопасного отдыха необходимо:

— купаться на оборудованных пляжах (с дежурным постом спасателей и проверенным очищенным дном);

- избегать игр на воде связанных с нырянием, борьбой и захватами;

- не использовать посторонние предметы в качестве плавсредств;

- чувствуя неуверенность на воде не стесняться использовать жилет/круг;

- не находиться в воде «до посинения», переохлаждение чревато судорогой и ослаблением физического состояния.