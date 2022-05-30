30.05.2022
Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг
30.05.2022
Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска
30.05.2022
Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе
30.05.2022
Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум
30.05.2022
Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии
30.05.2022
СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска
СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022