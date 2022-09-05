СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) утром четвертого сентября произошел пожар в садовом доме СНТ «Металлург-2», в ходе тушения которого спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

По данному факту следственные органы СК России по Челябинской области проводят доследственную проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщили в региональном следственном управлении СКР.