«Следователь» нанял жительнице Миасса «адвоката» почти за миллион рублей

Почти миллион рублей перевела мошенникам жительница Миасса (Челябинская область). Пострадавшей позвонил якобы следователь, который сообщил, что нанял ей адвоката, который будет защитить ее права и добиваться выплаты компенсации за проданное опасное лекарство.

Как сообщила сотрудник пресс-службы полиции Миасса Ольга Суханова, 65-летняя жительница города приобрела таблетки от своего заболевания через социальную сеть «Одноклассники» и оплатила заказ на почте.

Потом ей позвонил мужчина и представился следователем. Он сообщил, что лекарства ядовитые, а женщина должна обратиться в суд, чтобы вернуть потраченные деньги.

После этого пенсионерке снова позвонил «следователь» и сообщил, что нанял ей адвоката, которому нужно заплатить четыре тысячи 120 рублей. Потерпевшая это сделала.

Затем горожанку попросили перевести еще 22 тысячи рублей, после чего ей позвонила женщина, которая представилась тем самым адвокатом и сказала, что будет защищать права потерпевшей в суде, а для этого запросила еще 120 тысяч рублей.

Такой суммы у потерпевшей не нашлось, и она стала занимать у родственников и знакомых. Аппетиты аферистов росли. В итоге пенсионерка перевела мошенникам почти миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело.