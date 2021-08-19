19.08.2021
В Челябинске изменится схема движения трамваев
19.08.2021
«Следователь» нанял жительнице Миасса «адвоката» почти за миллион рублей
19.08.2021
В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь еще 21 человека
19.08.2021
ММК достиг отметки в 750 миллионов тонн выпущенного агломерата
19.08.2021
На Таганае созрел рекордный урожай «уральского винограда»
19.08.2021
В Челябинске определен подрядчик, который спроектирует новый мост
«Следователь» нанял жительнице Миасса «адвоката» почти за миллион рублей
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021