СОБР задержал южноуральца, промышлявшего автомошенничеством в Оренбургской области

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Челябинской области оказали содействие УМВД по Оренбургской области в задержании южноуральца, который подозревается в мошенничестве при продаже автомобилей в соседнем регионе.

По данным пресс-службы УМВД по Оренбургской области, в 2016 году в полицию от жителей Приволжья поступило пять заявлений, связанных с попыткой приобрести автомобиль по этой договоренности.

Задержание мошенника проходило на территории Челябинской области.

«Установлено, что 35-летний житель Магнитогорска, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, пообещал своим знакомым перегнать японские автомобили по цене, значительно ниже средней за такого рода услуги. Обещанное южноуралец не выполнил, присвоив себе более двух миллионов рублей», - сообщили в Росгвардии по Челябинской области

Задержанный был доставлен в Оренбург и заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.