Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»

В Златоусте (Челябинская область) молодые автолюбители из Челябинска, Карабаша, Южноуральска, Чебаркуля организовали несанкционированное мероприятие «Без Посадки Авто Нет» на своих автомобилях. Сотрудники Госавтоинспекции не дали им разгуляться.

Молодые люди управляли транспортными средствами с техническими неисправностями: заниженный клиренс автомобиля, установка на лобовом и боковых стеклах автомобиля пленки не соответствующей требованиям ГОСТ, а также с изменением в конструкцию транспортного средства.

«Планы автолюбителей были нарушены. На место несанкционированного мероприятия прибыло четыре экипажа ДПС. В результате сотрудниками ДПС было выявлено 40 административных правонарушений, в том числе: 15 нарушений – заниженный клиренс, четыре нарушения - тонировка, 11 нарушений – отсутствие страхового полиса ОСАГО», - сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Челябинской области напоминает любителям подобных автомобилей о важности сохранения конструкции транспортных средств требованиям безопасности. Движение по дорогам общего пользования таких транспортных средств замедляет скорость всего потока, тем самым ставит под угрозу безопасность дорожного движения.

За незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, а именно административный штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, законодательство запрещает постановку на учет автомобиля в том случае, если его конструкция не соответствует безопасности дорожного движения, а в случае обнаружения у зарегистрированного автомобиля такого нарушения, его государственный учет должен быть прекращен.

Одновременно автовладельцу такого транспортного средства выдается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения, в случае неисполнения которого, на основании статьи 19.3 Административного кодекса, гражданин привлекается судом к ответственности в виде штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо аресту до 15 суток, либо обязательным работам от 40 до 120 часов. Материалы по совершенному правонарушению направляются в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и государственный учет транспортного средства прекращается, государственные регистрационные знаки и регистрационные документы признаются недействительными и вносятся в соответствующие учеты утраченной специальной продукции.