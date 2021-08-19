Сотрудники горнолыжного курорта «Солнечная долина» помогли МЧС ликвидировать пожар

Сотрудники горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) помогли огнеборцам ликвидировать пожар.

Возгорание сухой травы на вершине горы Известной произошло 17-го августа. Клубы серого дыма заметили сотрудники службы безопасности «Солнечной долины» и сообщили в пожарное управление. Параллельно техническая служба горнолыжного курорта начала операцию по тушению пожара.

«Мы включили водозаборное устройство и подключили систему высокого давления, которую используем зимой для оснежнения горнолыжных склонов. Благо сейчас мы проводим модернизацию системы оснежнения, она находится стационарно вдоль горнолыжных склонов, поэтому удалось оперативно подать воду. Мы начали тушить пожар, когда сотрудники МЧС подключили свои силы. Совместными усилиями мы справились – провели локализацию пожара и предотвратили возгорание лесного массива. Сейчас проводим контрольный пролив места возгорания водой», - рассказал технический директор «Солнечной долины» Дмитрий Просвирин.

В тушении пожара участвовали десять сотрудников горнолыжного курорта, было потрачено около тонны воды.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Предварительная причина происшествия – самовозгорание травы из-за жаркой и сухой погоды.

Жара провоцирует природные пожары, поэтому всем необходимо проявлять ответственность и быть начеку: если вдруг вы станете свидетелем пожара – немедленно звоните по телефонам «101» или «112».