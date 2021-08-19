19.08.2021
Сотрудники горнолыжного курорта «Солнечная долина» помогли МЧС ликвидировать пожар
19.08.2021
За годы участия в субботнике на Аргази активисты ОНФ достали со дна больше тысячи сетей
19.08.2021
За взятку челябинскому таможеннику осудили предпринимателя из Казахстана
19.08.2021
Ветеран уголовно-исполнительной системы Челябинской области написал и издал книгу об Атлянской колонии
19.08.2021
Двадцать южноуральских аграриев получат гранты на развитие фермерского дела
19.08.2021
В Челябинск охранник торгового комплекса ударил посетительницу по лицу
Сотрудники горнолыжного курорта «Солнечная долина» помогли МЧС ликвидировать пожар
02.07.2021
Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть
18.06.2021
Сборная ЧЦЗ признана победителем «Гонки героев» среди корпоративных команд
03.06.2021
Куда поехать отдыхать этим летом в России
26.02.2020
Катайся по следам чемпионов – «Солнечная долина» приглашает опробовать свои силы на трассе ски-кросса
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021