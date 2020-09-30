Сотрудники ГУФСИН задержали челябинку, которая несколько лет находилась в федеральном розыске

Сотрудники ГУФСИН задержали женщину, которая три года бегала от исполнения, назначенного ей наказания за кражу. Судом она была приговорена к обязательным работам. Сейчас она получила реальный срок заключения.

В 2017 году жительница Челябинска была осуждена по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража» Судом ей было назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Однако решение суда женщина проигнорировала, за что и была объявлена в федеральный розыск.

Почти три года она скрывалась. За это время несколько раз сменила фамилию, место жительства и работу.

«Но уйти от правосудия женщине не удалось. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Челябинской области была получена информация о местонахождении осужденной. На момент обнаружения она работала в одном из ресторанов города», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

В соответствии с действующим законодательством в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.

Сейчас челябинка задержана и находится под стражей. Весь срок наказания она проведет в колонии-поселении.