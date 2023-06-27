Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали уличного грабителя

Сотрудники Отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску по горячим следам задержали подозреваемого в совершении уличного грабежа. На улице он ограбил 73-х летнюю пенсионерку.

В дежурную часть Отдела полиции поступило сообщение о совершении хищения имущества у 73-летней женщины. Потерпевшая пояснила полицейским, что у дома по улице 3-го Интернационала к ней подбежал неизвестный и выхватил сумку, в которой находился сотовый телефон и шесть тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Информация о совершенном противоправном деянии с описанием и приметами нападавшего была незамедлительно передана всем экипажам наружных нарядов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вскоре сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Каслинского района, 1999 года рождения.

Сумку подозреваемый выбросил, забрав оттуда только деньги. В последующем она была обнаружена и изъята в ходе осмотра места происшествия. На похищенные денежные средства злоумышленник приобрел подержанный сотовый телефон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские Челябинска отмечают, что имущественные преступления, совершаемые на улице и общественных местах, ставятся на особый контроль руководством городского УМВД. Сотрудниками полиции принимаются все меры к их скорейшему раскрытию, задержанию подозреваемых и привлечению их к установленной законодательством ответственности, для того чтобы граждане чувствовали себя защищенными на улицах нашего города.

Временно исполняющий обязанности начальника оперативного отдела УМВД России по г. Челябинску подполковник полиции Ольга Каширина обращает внимание граждан на то, что в случае совершения в отношении вас противоправного деяния, необходимо незамедлительно обратиться в полицию с целью организации работы по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по горячим следам. Сделать это можно по телефонам «02/102/112» или обратиться в дежурную часть районного отдела полиции, на территории которого совершено преступление. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.