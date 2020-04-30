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Ущерб - пять миллионов

Сотрудники Росгвардии помогли полицейским Челябинска задержать банду автомошенников

Происшествия
Сегодня, 16:45
Автор: 
Инна Шемаева

Оперативниками Челябинска при участии сотрудников Росгвардии задержаны пятеро подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. Ущерб, причиненный страховым компаниям, составил больше пяти миллионов рублей.

«На различных этапах проведения оперативных мероприятий содействие сотрудникам полиции оказывали бойцы спецподразделений Росгвардии ОМОН и СОБР», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

По версии следствия, соучастники имитировали столкновение автомобилей, оформляли документы по факту ДТП, направляли их в страховые компании, а затем получали выплаты по ОСАГО.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены 39 уголовных дел. По примерным оценкам, ущерб, причиненный страховым компаниям, может составлять пять миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По адресам проживания подозреваемых проведено 22 обыска. Изъято три автомобиля, принимавших участие в фиктивных дорожно-транспортных происшествиях, документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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