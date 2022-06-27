Спасатели Миасса достали из озера затонувшую «Ладу» и вернули на берег унесенных ветром сапбордистов

В Челябинской области спасатели достали из озера Ильменское (Миасс) затопленную машину «Лада Веста», которая оказалась пуста, и пришли на помощь унесенных ветром сапбордистам.

Подозрительный предмет в воде заметили на рассвете 25-го июня молодые люди, отдыхавшие на берегу водоема. Присмотревшись повнимательнее, они поняли, что видят крышку багажника легковушки.

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По сообщению в полицию в четыре утра к указанному месту были направлены спасатели миасского отряда, полицейские и пожарная охрана. Спасатели зацепили трос на затопленном в десяти метрах от берега транспортном средстве и при помощи пожарного автомобиля отбуксировали его на берег.

«Осмотр показал, что это автомобиль «Лада Веста», в салоне пусто, окна открыты с одной стороны, госномера Челябинской области. Сотрудники полиции ведут расследование обстоятельств и причин случившегося», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Не прошло и дня, как к миасским спасателям снова обратились за помощью – на этот раз терпящие бедствие на воде сапбордисты. ЧП произошло в воскресенье, 26-го июня, на озере Тургояк: сразу десять любителей этого вида спорта попали в беду, не сумев вовремя уловить перемены в погоде.

Около четырех часов дня сильным, порывистым ветром сапбордистов стало уносить от берега. К счастью, угодившие в переплет спортсмены смогли дозвониться до спасателей и сообщить о сложившейся ситуации. Помощь туристам на воде оказали сотрудники ГИМС, они эвакуировали пострадавших на берег.

«Конструкция надувной доски и входящего в комплект одного легкого весла не позволяет сохранять управляемость при волне и ветре - именно поэтому спортсменов стало уносить на опасное расстояние от берега, в противоположном направлении от места выхода на акваторию Тургояка», - пояснили в ПСС региона.