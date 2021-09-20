Спасатели Златоуста спасли бывшего моряка

Житель Златоуста (Челябинская область) с родственниками приехал в Аргаяшский район на любимое место рыбалки – озеро Аргази. Вышел на небольшой лодке на веслах на рыбалку и обратно не вернулся ни к вечеру, ни на следующее утро.



В поиске пропавшего были задействованы многие службы, в том числе сотрудники полиции, ГИМС и Кыштымского отряда ПСС Челябинской области.



«Областные спасатели учитывая направление ветра определили район поиска и сегодня днём обнаружили пострадавшего на одном из островов в четырех с половиной километров от берега живым и здоровым. Дедушку согрели, дали сухую одежду и совместно с полицией эвакуировали на берег к родственникам», - сообщили спасатели.



Как рассказал 82-летний пенсионер, он бывший моряк и рыбалку никогда не оставит, а вот погоду не учел зря. На Аргази поднялся сильный ветер. Когда попытался по «большой волне» вернуться к берегу, то сломал весло. Уже неуправляемую лодку прибило ветром к островку, где рыбак и провёл двое суток.



С собой у «златоустовского Робинзона» был лишь нож. Ни спичек, ни фонарика не захватил. Спал на траве, ей же утеплил одежду. Соорудил импровизированный «пуховик» набив куртку сухой травой.





