Студент из Челябинска лишил себя будущего, позарившись на банковскую карту соседа по общежитию

В Челябинске задержан 18-летний студент Южно-Уральского государственного университета, который воспользовался сотовым телефоном соседа по общежитию и с помощью мобильного приложения перевел с его счета все деньги. Молодому парню грозит до шести лет лишения свободы, так что дальнейшее образование он будет уже получать в «тюремных» университетах.

В полицию Центрального района Челябинска обратился студент ЮурГУ, который сообщил о том, что с его банковской карты кто-то похитил 13 тысяч рублей. «Вычислить» вора стражам порядка не составило особого труда. Им оказался сосед потерпевшего по общежитию. Воспользовавшись тем, что он спокойно оставлял без присмотра телефон в комнате, а на нем был установлен мобильный банк, 18-летний парень перевел всю имеющуюся наличность на свой счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Сотрудники полиции призывают челябинцев бережнее относится к личным вещам и ни при каких обстоятельствах не передавать банковскую карту и мобильный телефон в пользование третьим лицам.

«В случае утери пластиковой карты необходимо сразу заблокировать ее, воспользовавшись мобильным приложением банка, либо, позвонив по номеру горячей линии кредитного учреждения. Если же вы сами обнаружили чужую карту, сообщите о находке в банк, который ее выпустил, или в ближайший отдел полиции. В противном случае ваши действия будут считаться противоправными», - сказал начальник уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Евгений Маркин.

Сотрудники полиции напоминают, в случае обнаружения дорогостоящей вещи в соответствии с законодательством необходимо вернуть ее собственнику, чтобы не быть обвиненным в краже В противном случае нашедшему можно будет стать фигурантом уголовного дела.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 66-летняя пенсионерка из Чебаркуля (Челябинская область) стала фигуранткой уголовного дела после того, как нашла на стоянке сотовый телефон. Она не попыталась найти его владельца, а оставила мобильник себе. Теперь бабушке грозит до двух лет лишения свободы.