Суд Магнитогорска приговорил гендиректора ООО «Техногарант» за дачу взятки должностному лицу

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вчера, пятого октября, приговорил генерального директора ООО «Техногарант» к штрафу в размере одного миллиона рублей за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» источник в силовых структурах, взятку представителю надзорного ведомства бизнесмен передал в декабре 2016-го года за освобождение от административной ответственности.

Расследованием данного уголовного дела занималось СУ СКР по Челябинской области.

Дело рассматривалось в особом порядке - обвиняемый пошел на досудебное соглашение и сотрудничество со следствием.