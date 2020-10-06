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Суд Магнитогорска приговорил гендиректора ООО «Техногарант» за дачу взятки должностному лицу

Происшествия
Сегодня, 09:05
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Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вчера, пятого октября, приговорил генерального директора ООО «Техногарант» к штрафу в размере одного миллиона рублей за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» источник в силовых структурах, взятку представителю надзорного ведомства бизнесмен передал в декабре 2016-го года за освобождение от административной ответственности.

Расследованием данного уголовного дела занималось СУ СКР по Челябинской области.

Дело рассматривалось в особом порядке - обвиняемый пошел на досудебное соглашение и сотрудничество со следствием.

 

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