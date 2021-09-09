Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении семи подростков, которые по ночам грабили магазины. Они признаны виновными в совершении 16 преступлений. Но только одного из них отправили в колонию.

По версии следствия обвиняемые, пятеро из которых находились в возрасте от 14 до 17 лет, в период с октября 2019 года по июнь 2020 года в ночное время разбивали окна и входные двери в магазины и проникали в помещения.

«Указанными действиями они причинили ущерб на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. С учетом личности 14-летнего подсудимого, совершившего большинство преступлений в период отбытия условного наказания по предыдущему приговору за аналогичные кражи, ему назначено наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Остальные несовершеннолетние приговорены к обязательным работам на срок от 80 до 100 часов. Двоим совершеннолетним соучастникам (19 и 20 лет) назначены условные наказания от двух до двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно.