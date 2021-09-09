09.09.2021
Евгения Майорова: Я лично за отмену моратория на смертную казнь, есть то, за что нужно жестко наказывать
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
09.09.2021
Прокуратура наказала рублем «Жемчужину Урала» и Интеркомсервис
09.09.2021
Полицейские Челябинска начинают борьбу за звание «Народный участковый»
09.09.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 367 новых случаев ковида
09.09.2021
В Копейске в пункт приема металлолома нагрянул ОМОН
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
09.09.2021
Прокуратура наказала рублем «Жемчужину Урала» и Интеркомсервис
02.09.2021
Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец
30.08.2021
Жители северо-запада Челябинска: Мэрия нашла в нашем лесу лес!
18.08.2021
В Челябинске ищут источник залпового выброса сероводорода в районе очистных ПОВВ
Минприроды России встало на сторону челябинских общественников в суде по городскому бору
08.09.2021
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021