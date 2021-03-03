Треть миллиона потерял житель Троицка, решив заработать игрой на брокерском рынке

Жителя Троицка (Челябинская область) мошенники «развели» на треть миллиона рублей, обещая заработок игрой на брокерском рынке. Ради получения «легких» денег мужчина взял в кредит 300 тысяч рублей и остался с «носом».

В полицию Троицка обратился местный житель. Он рассказал, что в социальной сети нашел объявление о способе онлайн-заработка на брокерском рынке. Для этого нужно было создать личный кабинет на сайте компании. Вскоре с мужчиной по телефону связался представитель организации. Для начала троичанин положил на счет, указанный незнакомцем 11500 рублей. Поступление денег отобразилось в личном кабинете на сайте.

«Через некоторое время вновь поступил звонок от сотрудника компании, который сказал, что для реального заработка необходимо повысить внесенную сумму до 300 тысяч рублей. Для этих целей троичанин оформил кредит, перевел деньги на личную дебетовую карту, а затем – на указанный счет. Позднее мнимый сотрудник брокерской компании позвонил и объяснил мужчине, что сейчас счета заморожены и для вывода средств необходимо внести еще 80 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

И только тогда троичанин понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию. Общий ущерб составил более 310 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции еще раз обращаются к южноуральцам с просьбой быть более бдительными, не переходить по неизвестным ссылкам и не регистрироваться на сомнительных сайтах, не переводить денежные средства третьим лицам, не поддаваться на поступающие по телефону предложения легкого и быстрого заработка.