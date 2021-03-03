Информационное
агентство

Коронавирус
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
03.03.2021
«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением
Дороги
Дороги
03.03.2021
«Тефтелевы» кучи поменяют название?
В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов
03.03.2021
Дирижер Игорь Ежов: У слушателей к концу выступления даже лица другими становятся
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
03.03.2021
Брат Норда
03.03.2021
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
Новости
03.03.2021
В Челябинске установят знаки, предупреждающие о принудительной эвакуации транспорта
03.03.2021
Приобщиться к прекрасному: выпил – и в органный зал
03.03.2021
В Челябинской области будут продвигать лучшие товары
03.03.2021
В Челябинской области аграрии имеют возможность улучшить жилищные условия
03.03.2021
Треть миллиона потерял житель Троицка, решив заработать игрой на брокерском рынке
03.03.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта
Происшествия
03.03.2021 16:42
Треть миллиона потерял житель Троицка, решив заработать игрой на брокерском рынке

Жителя Троицка (Челябинская область) мошенники «развели» на треть миллиона рублей, обещая заработок игрой на брокерском рынке. Ради получения «легких» денег мужчина взял в кредит 300 тысяч рублей и остался с «носом».

В полицию Троицка обратился местный житель. Он рассказал, что в социальной сети нашел объявление о способе онлайн-заработка на брокерском рынке. Для этого нужно было создать личный кабинет на сайте компании. Вскоре с мужчиной по телефону связался представитель организации. Для начала троичанин положил на счет, указанный незнакомцем 11500 рублей. Поступление денег отобразилось в личном кабинете на сайте.

«Через некоторое время вновь поступил звонок от сотрудника компании, который сказал, что для реального заработка необходимо повысить внесенную сумму до 300 тысяч рублей. Для этих целей троичанин оформил кредит, перевел деньги на личную дебетовую карту, а затем – на указанный счет. Позднее мнимый сотрудник брокерской компании позвонил и объяснил мужчине, что сейчас счета заморожены и для вывода средств необходимо внести еще 80 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

И только тогда троичанин понял, что попал на уловки мошенников и обратился в полицию. Общий ущерб составил более 310 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции еще раз обращаются к южноуральцам с просьбой быть более бдительными, не переходить по неизвестным ссылкам и не регистрироваться на сомнительных сайтах, не переводить денежные средства третьим лицам, не поддаваться на поступающие по телефону предложения легкого и быстрого заработка.

Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
03.03.2021
«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением
Дороги
Дороги
03.03.2021
«Тефтелевы» кучи поменяют название?
В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов
03.03.2021
Дирижер Игорь Ежов: У слушателей к концу выступления даже лица другими становятся
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
03.03.2021
Брат Норда
03.03.2021
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
Происшествия
ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска
03.03.2021
Общество
В Челябинске решение о вывозе снежных куч из дворов должны принимать жильцы
02.03.2021
Общество
Челябинск готовится к Широкой Масленице
02.03.2021
Общество
Медсообщество положительно оценило работу правительства Челябинской области по ВПЧ-вакцинации
01.03.2021
Среда обитания
Март в Челябинской области не будет баловать теплом
01.03.2021
Политика
В Челябинске акция памяти Бориса Немцова получила политический окрас
27.02.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

03.03.2021 17:44
В Челябинске установят знаки, предупреждающие о принудительной эвакуации транспорта
03.03.2021 17:09
«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением
03.03.2021 17:09
Приобщиться к прекрасному: выпил – и в органный зал
03.03.2021 17:07
В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов
03.03.2021 16:55
В Челябинской области будут продвигать лучшие товары
03.03.2021 16:55
В Челябинской области аграрии имеют возможность улучшить жилищные условия
03.03.2021 16:42
Треть миллиона потерял житель Троицка, решив заработать игрой на брокерском рынке
03.03.2021 16:09
В четверг в Челябинской области местами пройдет небольшой снег
03.03.2021 15:50
Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта
03.03.2021 15:49
Челябинец, сжегший мать, два года получал ее пенсию
03.03.2021 15:34
Солист челябинской оперы получил грант губернатора
03.03.2021 15:22
Дирижер Игорь Ежов: У слушателей к концу выступления даже лица другими становятся
03.03.2021 15:11
В Магнитогорске разыграли хоккейный Кубок с доброй историей
03.03.2021 15:02
В Челябинске задержали грабителя «по горячим следам»
03.03.2021 14:35
Брат Норда
03.03.2021 14:31
ВТБ в Челябинской области с начала года увеличил продажи автокредитов более чем на 40%
03.03.2021 14:31
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
03.03.2021 14:11
В частном доме в Агаповском районе взорвались газовые баллоны
03.03.2021 13:58
ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска
03.03.2021 13:31
Плата за доверчивость: мошенники изобретают всё новые уловки
03.03.2021 13:10
Туристка из Нижневартовска получила травму на Таганае
03.03.2021 13:08
На дороги выведена вся техника, чтобы выполнить поручение Котовой
03.03.2021 13:07
В Златоусте покончил с собой директор школы
03.03.2021 12:49
Гендиректор челябинского завода пойдёт под суд за мошенничество
03.03.2021 12:18
Вступило в силу решение о взыскании с ЧМК 47 миллионов за сброс сточных вод в Миасс
03.03.2021 12:11
Дневники Вандышева расскажут, как менялся Челябинск сто лет назад
03.03.2021 11:50
СК начал проверку по факту смертельной травмы монтера путей в Златоусте
03.03.2021 11:48
Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
03.03.2021 11:42
ОМОН Златоуста обеспечивает безопасность на Всероссийских соревнованиях по водному поло
03.03.2021 11:28
В Челябинской области за сутки число победивших ковид превысило число новых заболевших
03.03.2021 11:19
В Челябинской области вынесен первый приговор за отказ удалять из соцсетей порочащую информацию
03.03.2021 11:11
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий и возможном закрытии дорог
03.03.2021 10:34
На сцене челябинского «Манекена» за право смешить людей друг с другом сразятся три клоуна
03.03.2021 10:33
Из мигрантов – в водители маршруток: жительница Челябинска поставила нелегалов на поток
03.03.2021 10:29
В Миассе автогрейдер протаранил троллейбус
03.03.2021 10:28
Юноши из школы единоборств РМК поборются за участие в первенстве УрФО
03.03.2021 10:12
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты в театр
03.03.2021 10:00
Челябинцы могут без комиссии оплатить электроэнергию, отопление и ГВС в Сбербанке
03.03.2021 09:35
Челябинцев предупредили об отключении светофоров
02.03.2021 21:34
На территории трех городов Челябинской области установились НМУ
02.03.2021 20:26
В среду в Челябинской области местами мокрый снег
02.03.2021 20:15
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
02.03.2021 17:19
Передовые технологии «Интерсвязи» оценили на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге
02.03.2021 17:18
Еще один южноуралец «нарвался» на пожизненный срок
02.03.2021 17:17
В Челябинск на фестиваль «Огни Урала» съедутся мастера со всей России
02.03.2021 17:08
Безработная челябинка расплатилась с таксистом сувенирной купюрой
02.03.2021 17:00
Челябинские медики и на спортивной лыжне оказались на высоте
02.03.2021 16:49
Рожденные бездомными Радины дети будут жить в тепле домашнего очага
02.03.2021 16:39
«Такого экстрима у меня не было»: Челябинский министр культуры вернулся с перевала Дятлова
02.03.2021 15:53
Собака плакала: в Златоусте кинолог спас замерзающего на улице пса
02.03.2021 15:21
Средняя зарплата в Челябинской области приблизилась к 50-ти тысячам рублей
02.03.2021 15:20
С любовью о Челябинске – выставка «Мой город» в галерее «Гармония»
02.03.2021 15:06
Семья из Челябинска попала в ТВ-шоу по перевоспитанию детей
02.03.2021 15:04
К дверям челябинской клиники подкинули переломанного кота в мешке
02.03.2021 14:58
В Челябинской области этой зимой были рождены Король, Королева, Принцесса и Князь
02.03.2021 14:53
В Челябинске вор стал жертвой вора
02.03.2021 14:38
В Челябинске восстанавливают поврежденную в непогоду иллюминацию
02.03.2021 14:36
Челябинские водолазы прошли проверку на прочность
02.03.2021 14:23
О способах контроля за самозанятыми узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
02.03.2021 14:23
Спортсмен из Челябинска стал чемпионом России по мужскому самбо
02.03.2021 14:16
На Уфимском тракте погиб дорожник, который чистил пескоразбрасыватель
02.03.2021 14:07
Челябинское УФАС признало рекламу Sunlight о закрытии магазинов недостоверной
02.03.2021 13:37
Из-за ухудшения погоды на трассах снова ограничат движение транспорта
02.03.2021 13:06
Подросток едва не лишился жизни после нападения на него мужчины под Магнитогорском
02.03.2021 12:50
Челябинцы просят восстановить памятную доску Богдану Хмельницкому
02.03.2021 12:32
В Магнитогорске школьники готовятся к любимой игре-викторине
02.03.2021 12:28
ММК стал еще больше вкладываться в благотворительность
02.03.2021 12:21
В Челябинске решение о вывозе снежных куч из дворов должны принимать жильцы
02.03.2021 12:07
Снизилось число южноуральцев, заразившихся коронавирусом
02.03.2021 11:20
Суд не принял у защитников Олега Извекова жалобу по поводу его ареста
02.03.2021 11:19
В Челябинской области нашли тело школьницы
02.03.2021 11:07
Коллекторы атаковали южноуральца, погасившего долг по ипотеке
02.03.2021 10:27
Южноуральца задержали за попытку дачи взятки полицейскому
02.03.2021 10:23
В Челябинске родилась «Школа родительского успеха»
02.03.2021 10:17
Улица Свободы, территория рядом с «Юностью»: челябинцы выбрали объекты благоустройства на 2022 год
02.03.2021 10:12
«Таганай» ждет от своих гостей интересных историй о себе
02.03.2021 10:08
Челябинск готовится к Широкой Масленице
01.03.2021 20:11
Южноуральцев бесплатно обследуют на псориаз
01.03.2021 19:15
В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошел обучающий вебинар для сегмента В2В
01.03.2021 18:44
Школьники Нязепетровска продолжат учиться дистанционно из-за аварии на теплотрассе
01.03.2021 17:19
В Усть-Катаве в столкновении маршрутки и грузовика травмы получили девять человек
01.03.2021 17:16
Анонсы событий и мероприятий на второе марта
01.03.2021 16:57
Южноуралец завоевал медаль на первенстве мира по спортивному ориентированию
01.03.2021 16:56
Полицейские Челябинска задержали вахтовика, который угнал машину, чтобы добраться до дома
01.03.2021 16:50
Три челябинские студентки стали стипендиатками фонда Владимира Потанина
01.03.2021 16:46
В Челябинской области состоялись первые соревнования среди охотников-биатлонистов
01.03.2021 15:57
В ночь на вторник в Челябинской области мороз усилится
01.03.2021 15:37
РЖД запустило официальный телеграм-канал
01.03.2021 15:10
Копейчанину, которого поймали с крупной партией мефедрона, грозит пожизненный срок
01.03.2021 15:08
Магнитогорское депутаты передали помещение «Многодетству»
01.03.2021 15:06
В Челябинске с начала года со статусом безработного простились пять тысяч горожан
01.03.2021 15:05
Полицейского начальника уволили за пьяную езду
01.03.2021 14:57
В Челябинской области женщина пыталась «заказать» экс-супруга
01.03.2021 14:56
В Челябинске аферисты продолжают представляться полицейскими
01.03.2021 14:51
Извеков, находящийся в СИЗО, отказался увольняться
01.03.2021 14:49
Магнитогорцы предлагают территории для благоустройства
01.03.2021 14:47
Полицейские задержали копейчанина, который маскировал наркотики под обычные камни
01.03.2021 14:31
Уральскому духовому оркестру под руководством Игоря Ежова исполнилось 10 лет
01.03.2021 14:07
В Челябинской области в новом году поженились семь пар старше семидесяти
01.03.2021 13:55
ВТБ запускает вклад «Новое время» с доходностью до 5,3%
01.03.2021 13:10
Наталья Котова: Благоустройство территорий строящихся детских садов и школы должно быть комплексным
01.03.2021 13:01
Медсообщество положительно оценило работу правительства Челябинской области по ВПЧ-вакцинации
01.03.2021 12:12
В Челябинске состоялись торги на строительство улицы Конструктора Духова, на подходе – Наркома Малышева
01.03.2021 12:10
В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело из-за строительства очистных сооружений
01.03.2021 12:09
В Челябинске автобус с пассажирами упал с моста
01.03.2021 12:08
Златоустовские ватерполистки с победы начали выступление в плей-офф Евролиги
01.03.2021 11:31
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 5,3 тысячи жителей
01.03.2021 11:30
В Челябинске завершено голосование по объектам благоустройства на 2022 год
01.03.2021 11:09
Котова дала дорожникам три дня на уборку снежных куч
01.03.2021 10:55
История знаменитой фотографии и ее героинь - в книге «Разные судьбы»
01.03.2021 10:51
Челябинская область получила дополнительные средства на дороги
01.03.2021 10:47
Андрей Барышев готовит проект по благоустройству Металлургического района
01.03.2021 10:11
Металлурги ЧЦЗ смогут проявить архитектурные таланты
01.03.2021 10:09
Март в Челябинской области не будет баловать теплом
01.03.2021 10:08
Первый день весны в Челябинской области – прохладный и с небольшим снегом
01.03.2021 09:52
Резиденты индустриального парка ММК добились высоких экономических показателей в 2020 году
28.02.2021 21:16
Попробовать небо «на вкус». В память о подвиге шестой роты
28.02.2021 13:53
Любовь «по-французски»
28.02.2021 13:37
В Челябинской области умерло еще десять пациентов с коронавирусом
28.02.2021 13:02
В Магнитогорске потушили пожар в 16-этажном жилом доме
27.02.2021 23:07
Новые жертвы коронавируса
27.02.2021 22:58
В Челябинской области последние ограничения движения сняты, погода готовит новые сюрпризы
27.02.2021 20:27
Челябинец, чтобы спастись от огня, выпрыгнул с четвертого этажа
27.02.2021 20:24
В Челябинске лидер движения «Весна» ответит за акцию памяти Немцова
27.02.2021 17:39
В Верхнеуральском районе из снежного плена спасли более 30 человек
27.02.2021 17:34
Полицейские Челябинска изъяли контрафактных сигарет на сумму свыше десяти миллионов рублей
27.02.2021 17:31
Полицейский из Челябинска, устроивший пьяное ДТП, отправился в СИЗО
27.02.2021 17:29
В Челябинске акция памяти Бориса Немцова получила политический окрас
26.02.2021 16:41
ВТБ: россияне в февральские праздники вдвое увеличили траты на внутренний туризм и развлечения
26.02.2021 16:36
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ
26.02.2021 16:25
В Челябинске из-за возгорания из торгового комплекса «Алмаз» эвакуировали почти 1000 человек
26.02.2021 16:11
В Челябинской области энергетики проводят расчистку центров питания от снега после удара стихии
26.02.2021 16:05
В выходные в Челябинской области погода будет нестабильной
26.02.2021 16:03
В Челябинске коммунальщики снег отгружают на детские площадки
26.02.2021 15:52
Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта
26.02.2021 15:49
ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму
26.02.2021 15:43
Алексей Текслер открыл в Челябинске форум «Омбудсмен 2.0»
26.02.2021 15:28
В Нагайбакском районе отменили режим ЧС
26.02.2021 15:21
В Челябинской области запущено движение еще по девяти автодорогам
26.02.2021 15:17
В Кыштыме сотрудники ППС помогли эвакуировать жителей из горящего дома
26.02.2021 14:54
Подрядчикам поручили убрать Челябинск после разгула стихии и подготовиться к снегопаду
26.02.2021 14:47
Челябинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге ГТО
26.02.2021 14:45
Жители восьми городов Челябинской области могут бесплатно сдать тест на ковид
26.02.2021 14:43
МегаФон обеспечит быстрым интернетом и надежной связью жителей Крайнего Севера
26.02.2021 14:41
В Еткуле приступают к строительству ФОКа
26.02.2021 14:35
В шести городах Челябинской области режим «черного неба»
26.02.2021 14:27
На фестивале «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» свою премьеру представляет НХТ
26.02.2021 14:25
Суд по делу экс-депутата Белоусова отложили
26.02.2021 13:32
В Магнитогорске мужчина, откусивший ухо охраннику, получил 2,5 года
26.02.2021 13:30
Эквайринг за 1,3%: акция для малого бизнеса в Челиндбанке
26.02.2021 13:29
В Челябинске сотрудники ГУФСИН вакцинируются от «ковида»
26.02.2021 13:28
Fitch улучшило прогноз по рейтингу Челиндбанка, подтвердило РДЭ «ВВ»
26.02.2021 13:01
Пьяный сотрудник полиции Челябинска, скрывшийся с места ДТП, может сесть на 12 лет
26.02.2021 12:59
Волонтеры будут работать в «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу
26.02.2021 12:32
В Челябинской области запустили движение еще по девяти дорогам
26.02.2021 12:30
Глава Курчатовского района подвел итоги 2020 года на заседании Совета депутатов
26.02.2021 12:25
Новая жизнь для «Ромашки»: участнику боевых действий на Донбассе вылечат ноги спустя годы ожидания
26.02.2021 11:54
В Челябинской области за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
26.02.2021 11:42
Локомотивная бригада спасла семью с ребенком, застрявшую в снежном плену под Магнитогорском
26.02.2021 11:31
Челябинский министр культуры отправился покорять перевал Дятлова на снегоходе
26.02.2021 10:59
В Миассе ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся
26.02.2021 10:38
Полицейские Миасса задержали мошенника из Уфы
26.02.2021 10:36
ГИБДД предупреждает: Не заправляйтесь у нелегальных автозаправщиков
26.02.2021 10:15
Исторический музей отправит в «Космическую одиссею» победителя конкурса метеоритных желаний
26.02.2021 09:50
Режим ЧС отменили и в Брединском районе Челябинской области
26.02.2021 09:39
В Октябрьском районе отменили режим ЧС
26.02.2021 09:34
Во всех районах Челябинской области снято ограничение движения
26.02.2021 09:05
В Челябинске отменили занятия в школах
25.02.2021 21:24
Почти 74 тыс. кубометров снега убрано на ЮУЖД после сильнейшего снегопада
25.02.2021 18:17
В Челябинской области ограничение движения на трассах продлили до 26 февраля
25.02.2021 18:08
Храм святителя Николая Чудотворца при облсуде в Челябинске обрел голос
25.02.2021 17:57
В Трехгорном введен режим повышенной готовности
25.02.2021 17:15
Магнитогорские дети продолжат питаться льготно
25.02.2021 17:14
В Челябинске угонщики иномарки пытались спастись бегством от полиции
25.02.2021 17:13
Погода в Челябинской области потихоньку улучшается
25.02.2021 16:51
Как и где празднуют свадьбы в Челябинске
25.02.2021 16:45
Более 1,6 тыс. работников ЮУЖД сделали прививку от COVID-19 в клиниках сети «РЖД-Медицина»
25.02.2021 16:43
Минкульт: факт хищения денег при капремонте Челябинской филармонии не подтвердился
25.02.2021 16:30
В девятый раз «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» выходит на сцены Челябинска
25.02.2021 16:28
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть чужую машину
25.02.2021 16:28
Челябинские хирурги провели сложную операцию на сонной артерии
25.02.2021 16:08
Анонсы событий и мероприятий на 26 февраля
25.02.2021 15:42
В Челябинске выберут мисс и мистера студенческих отрядов региона
25.02.2021 15:33
По материалам проверок КСП в Челябинской области возбуждено 19 уголовных дел
25.02.2021 15:31
Магнитогорские полицейские отчитались перед депутатами
25.02.2021 15:29
Многодетные семьи в Челябинской области дополнительно поддержат рублем
25.02.2021 15:28
Челябинская область вошла в топ регионов по строительству жилья
25.02.2021 15:16
В Челябинской области усовершенствовали закон о пожарной безопасности
25.02.2021 14:41
Оперативный штаб: как Челябинская область справляется с последствиями непогоды
25.02.2021 14:16
В Челябинской области чиновники не смогут покупать криптовалюту
25.02.2021 14:09
Пресс-секретаря Текслера повысили до куратора СМИ
25.02.2021 14:08
В Магнитогорске обулись в валенки
25.02.2021 14:06
В Челябинской области утвержден новый вид дотаций муниципалитетам
25.02.2021 13:58
В Челябинской области установлена соцвыплата на приобретение газового оборудования
25.02.2021 13:49
В Челябинске откроется выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины»
25.02.2021 12:55
Полицейские Коми задержали в Челябинске серийного афериста
25.02.2021 12:53
С экс-главы района взыскали 2,2 млн за снос купеческого дома в Челябинской области
25.02.2021 12:33
В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом
25.02.2021 12:25
В Карталах осудили автоледи, сбившую ребенка на пешеходном переходе
25.02.2021 12:24
В Челябинской области ограничение движения транспорта снова продлено
25.02.2021 12:09
Команда «Динамо-Уралочка» досрочно обеспечила себе место в «Финале четырех»
25.02.2021 11:53
В Челябинске любовная парочка инсценировала ограбление салона сотовой связи
25.02.2021 11:49
«ММК-ЛМЗ» добился высоких производственных и финансовых результатов в 2020 году
25.02.2021 11:38
В Катав-Ивановском районе введен режим повышенной готовности
25.02.2021 11:24
В Челябинске острая нехватка дворников
25.02.2021 11:24
Минэкологии все еще ждет от южноуральцев идей благоустройства Еткульского бора
25.02.2021 11:23
В Троицке будут судить членов ОПГ за угоны дорогих иномарок
25.02.2021 11:21
За ночь в Челябинской области из снежного плена спасен еще 81 человек
25.02.2021 10:59
«Малахит-2021» в Челябинской области: 36 километров чистого льда
25.02.2021 10:42
Кондукторам запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников
25.02.2021 10:31
Жители поселка Саргазы снова замерзают в своих домах
25.02.2021 10:28
Ученые ЮУрГУ разрабатывают технологию безотходной переработки медьсодержащих шлаков
25.02.2021 09:54
Специалисты «Челябэнерго» вернули свет в 126 населенных пунктов Южного Урала
25.02.2021 09:41
В нацпарке «Зигальга» начнут формировать туристопоток
25.02.2021 09:21
В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках
25.02.2021 09:14
Не ко всем жителям Челябинской области вернулся свет, работы продолжаются
24.02.2021 22:11
Число обесточенных потребителей в Челябинской области уменьшается
24.02.2021 22:02
Сотрудники МЧС спасли водителей девяти застрявших на трассе грузовиков
24.02.2021 21:08
Постановление о введении режима ЧС подписал и глава Нязепетровска
24.02.2021 20:45
В Коркинском районе и Троицке организованы пункты временного обогрева людей
24.02.2021 19:04
В Челябинске трамваи пяти маршрутов вышли на линию
24.02.2021 18:32
В Челябинске пенсионерке стало плохо во время метели. Она умерла на остановке
24.02.2021 18:10
«Сельская ипотека» поможет Челябинской области ускорить комплексную застройку
24.02.2021 18:08
Челябинец пытался избавиться от крупной партии наркотиков, увидев росгвардейцев
24.02.2021 17:58
На Южном Урале организован 21 пункт временного пребывания пострадавших от стихии
24.02.2021 17:55
В Челябинской области провели авторскую гонку «Созвездие гончих псов»
24.02.2021 17:50
В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно