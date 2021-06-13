Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома

В Челябинске сегодня, 13-го июня, сгорело три частных дома по 1-му Плотничному переулку, 12 в Тракторозаводском районе. Погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись сорок сотрудников ГУ МЧС России по Челябинской области и 11 единиц техники. Всего в тушении пожара были задействованы 64 человека и два десятка единиц техники.

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На момент прибытия первого-пожарно-спасательного подразделения один из домов полыхал открытым пламенем, огонь перекинулся на два соседних частных дома. Площадь пожара составляла триста квадратных метров. Угрозу дальнейшего распространения огня удалось оперативно предотвратить.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место трагических событий была направлена испытательная пожарная лаборатория.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожные подрядчики предоставили поливальные машины, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на соседние дома.

На месте происшествия работали заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Здесь же находились представители социальной защиты: по поручению главы города Натальи Котовой погорельцам будет оказана материальная помощь, а также предоставлен маневренный жилой фонд (при необходимости).

Ситуация находится на личном контроле мэра.