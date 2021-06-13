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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.06.2021

Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

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13.06.2021 22:22

Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома

В Челябинске сегодня, 13-го июня, сгорело три частных дома по 1-му Плотничному переулку, 12 в Тракторозаводском районе. Погибших и пострадавших нет.

С огнем боролись сорок сотрудников ГУ МЧС России по Челябинской области и 11 единиц техники. Всего в тушении пожара были задействованы 64 человека и два десятка единиц техники.

На момент прибытия первого-пожарно-спасательного подразделения один из домов полыхал открытым пламенем, огонь перекинулся на два соседних частных дома. Площадь пожара составляла триста квадратных метров. Угрозу дальнейшего распространения огня удалось оперативно предотвратить.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место трагических событий была направлена испытательная пожарная лаборатория.

Как сообщает пресс-служба мэрии, дорожные подрядчики предоставили поливальные машины, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на соседние дома.

На месте происшествия работали заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов и глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.

Здесь же находились представители социальной защиты: по поручению главы города Натальи Котовой погорельцам будет оказана материальная помощь, а также предоставлен маневренный жилой фонд (при необходимости).

Ситуация находится на личном контроле мэра.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Разбитые тротуары, прошлогодняя листва на газоне, переполненные урны и засохшие деревья – глава Ч
13.06.2021

Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 июня, в Челябинске у посетителей бара Jackson’s bar & grill появится возможност
13.06.2021

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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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